В Приангарье расторгнули контракт на модернизацию аэропорта

ИРКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" решило расторгнуть контракт с подрядчиком по реконструкции аэропорта города Братска в Иркутской области, так как исполнитель сорвал график выполнения работ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" расторгнет с подрядчиком контракт на реконструкцию объектов аэропортового комплекса Братска", - говорится в сообщении.

В марте власти Приангарья сообщали, что модернизация международного аэропорта Братска идет с отставанием от графика из-за дефицита иностранной рабочей силы, что связано с пандемией. Тогда губернатор Игорь Кобзев поручил привлечь к работам 100 сотрудников дорожной службы Иркутской области, составить график ускорения работ, установить на объекте видеокамеры, чтобы контролировать ситуацию в режиме онлайн.

Подрядчиком была строительная компания из Иркутска. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального правительства, исполнителю была предоставлена помощь, но он ею не воспользовался. Отставание от графика на сегодня составляет восемь месяцев. "В начале июня проведем встречу с руководством Росавиации и представителями всех заинтересованных сторон, чтобы определить дальнейший план действий. Мы заинтересованы, чтобы этот объект был введен в эксплуатацию в установленные контрактом сроки - до 30 ноября 2021 года", - цитирует пресс-служба главу Приангарья.

Аэропорт расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска. Из него выполняются рейсы в города Сибири, на Урал и в Москву. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе. ПАО "Аэропорт Братск", управляющее аэропортом, ранее принадлежало авиакомпании "ВИМ-Авиа" (Татарстан), которая обанкротилась. В мае "ВИМ-Авиа" продала предприятие международной компании "Гершвин" (принадлежит компании "Русал").

Модернизация инфраструктуры второго по величине аэропорта в Иркутской области началась в 2020 году. Она финансируется из федерального бюджета, сумма контракта составляет 1,19 млрд рублей. В модернизацию входит реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, создание новых мест стоянок воздушных судов, строительство очистных сооружений, аварийно-спасательной станции и других объектов.