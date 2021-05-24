В Хабаровском крае в 2021 году увеличат добычу угля более чем на 40%

ХАБАРОВСК, 24 мая. /ТАСС/. Угольная компания АО "Ургалуголь" в 2021 году планирует увеличить объем добычи угля в Хабаровском крае более чем на 40%, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор компании Евгений Романов.

"Ургалуголь" (структурное подразделение АО "Сибирская угольная энергетическая компания", "СУЭК") - единственное предприятие, которое осуществляет добычу угля на территории Хабаровского края. Разработку компания ведет на Ургальском каменноугольном и Мареканском буроугольном месторождениях. Объем добычи угля в 2020 году составил 7,3 млн тонн, в 2019 году - около 6,2 млн тонн.

"Ожидаемый показатель на 2021 год - 10 236,6 тыс. тонн угля", - сказал Романов, добавив, что подземным способом будет добыто 4,1 млн тонн, остальное - открытым.

Основные производственные площадки компании расположены в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района края. Открытым способом уголь добывают на разрезах "Правобережный" и "Буреинский", подземным - на шахте "Северная". Уголь поставляют для нужд энергетики Хабаровского и Приморского краев, а также на экспорт. В прошлом году на экспорт было направлено 3,6 млн т.