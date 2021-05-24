Средняя сумма потребкредита в России в апреле выросла на 16,1%

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Средний размер выданных банками в РФ кредитов на покупку потребительских товаров составил в апреле 317,7 тыс. рублей, увеличившись на 16,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В сравнении с апрелем 2020 года средний чек потребкредита вырос на 37,6%, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"С начала года средний чек потребительского кредита вырос очень существенно - почти на 100 тыс. рублей, - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу бюро Алексея Волкова. - При этом увеличение данного показателя происходит на фоне сокращения выдачи потребительских кредитов и обусловлено консервативным подходом банков к розничному кредитованию".

В апреле самый большой средний размер потребкредитов зафиксирован в Москве (637,6 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (588,3 тыс. рублей), Московской области (474,1 тыс. рублей). Наибольший рост показателя среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам кредитов данного типа в апреле по сравнению с мартом текущего года продемонстрировали Ямало-Ненецкий АО (+26,1%), Самарская область (+20,5%), Республика Татарстан (+19,0%).