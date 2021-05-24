В Чувашии поддержат единственного в регионе производителя мороженого при вводе маркировки

ТАСС, 24 мая. Власти Чувашии возместят 30% затрат на покупку оборудования для маркировки продукции единственному в регионе производителю мороженого - компании "Волга Айс". Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

"Вы можете рассчитывать на возмещение 30% затрат на закупку оборудования для маркировки продукции за счет региональной казны", - цитирует пресс-служба главу республики Олега Николаева, который посетил предприятие.

По словам гендиректора компании Антона Романова, компания готовится запустить процесс маркировки мороженого, который станет обязательным с 1 июня 2021 года.

Как отметили в пресс-службе, АО "Волга Айс" производит более 70 видов мороженого, мощности предприятия составляют 25 тонн продукции в сутки. При этом спрос на российском рынке на мороженое из Чувашии превышает предложение. В 2021 году компания стала участником нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

"В прошлом году предприятие построило большой склад, недавно запустило новую линию. В планах - строительство еще одного склада, нового цеха, запуск новых мощных линий", - отметили в пресс-службе.