Utair в июне запустит шесть прямых рейсов из Уфы на юг

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Utair в июне начнет выполнять прямые рейсы из Уфы в Геленджик, Грозный, Краснодар, Минеральные Воды, Сочи и Анапу. Цена билета будет составлять от 2,5 тыс. рублей до почти 5 тыс. рублей в зависимости от рейса, сообщает в понедельник пресс-служба перевозчика.

Как сообщал ТАСС, в феврале 2021 года расширение рейсов из Уфы в другие регионы России обсуждалось в ходе встречи гендиректора ПАО "Авиакомпания "Ютэйр" Андрея Мартиросова, главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и гендиректора международного аэропорта "Уфа" Александра Андреева. Как отмечал Мартиросов, фактически "Ютэйр" является домашним авиаперевозчиком Республики Башкортостан, выполняя ежемесячно более 500 регулярных пассажирских рейсов из Уфы и обратно.

"Utair откроет новые рейсы из Уфы на юг - в Геленджик, Грозный, Краснодар, Минеральные Воды, Сочи и Анапу", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы перевозчика, рейс из Уфы в Сочи будет выполняться с 1 июня три раза в неделю при цене билета от 2,5 тыс. рублей, в Анапу - со 2 июня пять раз в неделю при цене билета от 4 тыс. рублей, а рейс в Грозный - со 2 июня два раза в неделю при стоимости билета от почти 5 тыс. рублей.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).