Путин направил приветствие участникам и организаторам ПМЭФ - 2021

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отметив, что Россия заинтересована в более тесной экономической и научно-технической кооперации с зарубежными партнерами и готова делиться опытом в разных областях.

"Наша страна заинтересована в более тесной экономической и научно-технической кооперации с партнерами и в других регионах. Готовы делиться накопленным опытом в таких областях, как здравоохранение и цифровизация, вместе совершенствовать телекоммуникационную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, работать по важнейшим аспектам экологической и климатической повестки", - говорится в приветствии президента, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что для эффективного противостояния глобальным вызовам и обеспечения условий для устойчивого развития необходимо наращивать равноправное созидательное сотрудничество между государствами. "Уже давно ведем такую работу в рамках Евразийского экономического союза, продвигая принципы свободной торговли, взаимовыгодного обмена инвестициями и технологиями", - уточнил он.

Говоря об участии государственных деятелей и руководителей крупнейших корпораций и банков на ПМЭФ, президент подчеркнул важность открытого диалога для преодоления последствий пандемии коронавируса, которая существенно ограничила международные контакты.

"Самого серьезного внимания требуют и другие социально-экономические проблемы, связанные с бедностью, образованием и занятостью, перспективами рынка труда, нарушением практики честной конкуренции", - добавил Путин.

Президент выразил уверенность, что достигнутые на форуме договоренности и соглашения послужат развитию международных отношений, будут способствовать реализации новых экономических проектов.

О форуме

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.

Форум пройдет 2-5 июня, он будет проводиться с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема ПМЭФ в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности".

В архитектуре деловой программы запланировано проведение более 100 дискуссий.