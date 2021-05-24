ВЭБ.РФ поддержит проект по обучению женщин навыкам проектного управления

КЕМЕРОВО, 24 мая. /ТАСС./ Проект "Сильная молодежь", в рамках которого женщин обучат навыкам проектного управления, разработан в рамках образовательной программы "Женщина-лидер". Он будет поддержан госкорпорацией "ВЭБ.РФ", заявила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева в рамках выездной сессии Евразийского женского форума в Кемерове в понедельник.

По ее словам, в программе "Женщина-лидер" приняла участие одна из ее сотрудниц, которая в составе группы в рамках обучения разработала проект "Сильная молодежь".

"Цель проекта - обучить сотрудников, девушек, навыкам soft skills и проектному управлению. Мы в ВЭБ.РФ поддержим этот проект, и я предложила бы поддержать этот проект в рамках Евразийского женского форума. Я хотела бы, чтобы был отдельный трек для женщин в погонах. Мне кажется, они этого достойны", - сказала Макиева.

Ранее в рамках форума председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что программа "Женщина-лидер" показывает хорошие результаты, планируется сделать ее международной.

Программа "Женщина-лидер" начала реализовываться в 2020 году в рамках президентской платформы "Лидеры России". Она реализуется при поддержке Совета Евразийского женского форума и Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ. Социальные проекты программы направлены на развитие сообщества успешных женщин, а также их вовлечение в решение актуальных проблем.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.