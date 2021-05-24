"Газпром нефть" разработала блокчейн-платформу для цифровизации авиатопливного бизнеса

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Газпромнефть-Аэро" - оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" - разработала и внедрила собственную блокчейн-платформу Smart Fuel, которая позволяет цифровизировать и ускорить ряд процессов в сегменте заправки самолетов, сообщила компания.

"Цифровой сервис позволяет топливному поставщику и авиакомпаниям перейти полностью на электронный оборот первичными документами, отказаться от 100-процентной предоплаты за топливо и производить расчеты за топливо в течение 15 секунд в момент заправки", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что одним из достоинств этой технологи является то, что она полностью исключает прямой контакт экипажа воздушного судна и наземного персонала.

"Мы первыми среди авиатопливных компании в России запустили цифровой сервис на основе технологии блокчейн, кратно ускоряющий взаиморасчеты с нашими клиентами. Теперь авиакомпаниям не требуется заранее проводить предоплату, они могут осуществить взаиморасчет в момент заправки воздушного судна. Таким образом, повышается уровень безопасности финансовых операций и снижаются общие издержки процесса авиазаправки", - отметил начальник управления по продажам за рубежом "Газпромнефть-Аэро" Дмитрий Корпачев, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что в этом году компания планирует масштабировать платформу, внедрив расчеты по блокчейн в ряде международных аэропортах России, где действуют топливозаправочные комплексы "Газпром нефти".