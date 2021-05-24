"Группа ГАЗ" может наладить производство автомобилей ГАЗ в Узбекистане

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский автопроизводитель "Группа ГАЗ" и правительство Ташкентской области Республики Узбекистан подписали меморандум, согласно которому планируется наладить производство автомобилей ГАЗ в Ташкентской области и обновить парки техникой ГАЗ, сообщает пресс-служба российского автопроизводителя.

"Ведущий российский производитель коммерческого транспорта "Группа ГАЗ" и правительство Ташкентской области Республики Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве. Намерения сторон включают проработку организации производства автомобилей ГАЗ на территории Ташкентской области и обновление парков региона техникой "Группы ГАЗ", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в Ташкенте планируется производить легкие коммерческие и среднетонажные автомобили, а также спецтехнику.

"Также стороны намерены разработать комплексное транспортное решение на базе техники "Группы ГАЗ" для обновления парков региона, включающее автомобили для ЖКХ, социальной и медицинской сфер, городских и пригородных пассажирских перевозок, для малого и среднего бизнеса", - добавили в "Группе ГАЗ".

Узбекистан - один из крупных экспортных рынков "Группы ГАЗ". В стране также есть дилерская сеть автопроизводителя, сервисный центр, склад запасных частей.

ГАЗ - ведущий производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, медицинских и школьных учреждений. ГАЗ является ключевым предприятием холдинга ("Группа ГАЗ"), объединяющего крупнейшие предприятия России, выпускающие грузовики, автобусы, двигатели и автокомпоненты.