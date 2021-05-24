Более 200 экспертов примут участие в Форуме креативных индустрий в Петербурге

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 200 российских и зарубежных экспертов примут участие в первом Форуме креативных индустрий, который пройдет с 2 по 5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила в понедельник директор форума, директор фонда "Инносоциум" Елена Маринина.

"На нашем форуме состоится более 20 мероприятий, примут участие более 200 экспертов креативного сектора, представители органов власти и бизнеса. Международная повестка будет обширная, представлены девять стран - это ОАЭ, Катар, Англия, Индия, Италия, Бельгия, Турция, Люксембург и Австрия", - сказала она.

По ее словам, повестка форума разбита на четыре блока: экосистема креативных индустрий, человеческий капитал, креативный город и развитие территорий, новые правила игры. "Основная идея форума - обсудить новую реальность. На итоговой сессии форума планируется сформулировать дорожную карту креативных индустрий и основные темы, обсуждение которых будет продолжено на дальнейших форумах, организованных "Росконгрессом". "Мы планируем провести также форум креативного бизнеса на международной выставке Экспо в Дубае", - добавила Маринина.

Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова напомнила, что ведомство по поручению правительства РФ разработало концепцию развития креативных индустрий. В ее разработке принимал участие широкий круг экспертов, включая представителей Высшей школы экономики, МГУ, РАНХиГСа, ООН, Агентства стратегических инициатив, а также Министерства промышленности РФ, Минэкономразвития РФ. "Цель концепции - развитие креативного сектора национальной экономики, которое было бы основано на человеческом капитале и историко-культурном наследии народов России. Нам необходимо было в целом оценить состояние креативной экономики в России. Для нас это относительно новое направление, поэтому нам важно проанализировать и систематизировать те меры, которые сегодня действуют и поддерживают творческие индустрии, определить наиболее эффективные из них", - отметила замминистра.

Она добавила, что составители концепции нацелены также создать инфраструктуру для творческих индустрий. "Она должна быть не только доступной, но и равномерно распределенной по всей территории страны, должна включать и креативные кластеры, и творческие инкубаторы, и центры коллективного пользования специальным оборудованием, и городские креативные пространства", - пояснила Ярилова.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.