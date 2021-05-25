Комитет Госдумы одобрил новые параметры демпфера, позволяющего снизить цены на бензин

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, корректирующий действие демпфирующего механизма на топливо. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 25 мая.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов указывал, что скорректированный демпфирующий механизм на топливо начнет работать в России с 1 мая, несмотря на то, что официально законопроект будет утвержден позднее этой даты. Он позволит улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в России в пределах инфляции. В настоящий момент топливный рынок регулируется, в том числе, демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае - нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Решение скорректировать демпфер было принято из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть. Так, индикативная цена бензина в формуле демпфера будет снижена с 1 мая на 4 тыс. рублей по сравнению с действующей ставкой, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года - на 2,7 тыс. рублей за тонну по сравнению с установленной сейчас в Налоговом кодексе.

С 1 января 2023 года будет проводиться индексация индикативной цены бензина на 3%. Кроме того, планируется снизить с 5% до 3% ежегодную индексацию базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу начиная с 1 января 2022 года. В результате объем компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям вырастет.

Всего из бюджета на выплаты компаниям будет направлено 350 млрд рублей в течение 2021-2023 годов. При этом почти половина этих расходов будет компенсирована за счет увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. Впрочем, рост НДПИ не окажет существенного влияния на финансово-экономическое положение нефтяных компаний, отмечали ранее в Минэнерго и Минфине.

Демпфирующий механизм начал применяться с 1 января 2019 года. Благодаря его работе, рост цен на бензин на АЗС в 2019 году был сопоставим с инфляцией, а в 2020 году составил всего 2,5%, что ниже инфляции почти вдвое. Это были самые низкие показатели за последние несколько лет, подчеркнули в Минфине.

Другие налоговые новации

Законопроект также предусматривает изменения, касающиеся налогообложения иностранных организаций.

Речь идет о дополнении перечня доходов, подлежащих налогообложению, выплачиваемых иностранной организации и не связанных с ее предпринимательской деятельностью в РФ, процентными доходами от долговых обязательств индивидуальных предпринимателей и долговых обязательств иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство, аналогично действующим нормам для процентных доходов, выплачиваемых по долговым обязательствам российских организаций, в целях регулирования порядка налогообложения доходов иностранных организаций от источников в РФ.

Также законопроектом предусматривается отмена обязанностей налогоплательщиков в представлении налоговых деклараций формы 3-НДФЛ в случае реализации имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, при условии превышения сумм налоговых вычетов при продаже имущества (250 тыс. рублей либо 1 млн рублей) над соответствующими доходами.

Уточняется порядок передачи банками в налоговые органы информации о суммах выплаченных физическими лицам процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ.

Также документ содержит изменения, касающиеся исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль организаций.

Как сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект во втором и третьем чтении 8-9 июня.