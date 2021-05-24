Иннополис предложил иностранным IT-компаниям открыть представительства в ОЭЗ

КАЗАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана предложили иностранным IT-компаниям открыть свои представительства в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Иннополис". Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба ОЭЗ.

В Госдуме рассматривается федеральный законопроект "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации". Законодательной инициативой предусмотрено, что владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, должны будут создать в России филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица.

"Российский город высоких технологий Иннополис предлагает иностранным компаниям открыть представительства на территории особой экономической зоны "Иннополис", где работают более 200 компаний - "Яндекс", Сбербанк, "Тинькофф", X5, S7, Росатом, в том числе и компании с иностранным участием - Soramitsu, Schneider Electric и другие", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ОЭЗ, в Иннополисе действует комплекс мер поддержки, среди которых помощь в подборе IT-кадров, помощь в открытии филиала (представительства), юридического лица. Также предлагаются индивидуальные условия на аренду офиса или рабочие места в коворкинге, гранты от многочисленных партнеров Иннополиса, а также возможность участия во встречах с крупными экспертами из IT-сферы.

"Многим зарубежным компаниям Татарстан и инновационный центр "Иннополис" известен не понаслышке. Республика активно расширяет международные связи и контакты, как на правительственном уровне, так и в корпоративном секторе, а у Университета Иннополис богатый опыт работы с мировыми компаниями, иностранными профессорами и научными центрами. Мы готовы предложить в Иннополисе комплекс мер для иностранных IT-компаний в полном соответствии с российским законодательством", - отметил вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, слова которого приводит пресс-служба.

Об Иннополисе

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году. Постановлением правительства РФ там создана особая экономическая зона. Университет Иннополис специализируется на образовании, информационных разработках, робототехнике. В вузе по 171 дисциплине обучаются 823 студента из 40 стран, открыты 13 исследовательских лабораторий и шесть центров разработки.

В городе сегодня проживают свыше 4 тысяч человек, более 70% которых переехали сюда из других регионов России и стран дальнего зарубежья. На территории ОЭЗ "Иннополис" осуществляют деятельность 115 компаний-резидентов и 29 партнеров, а также 75 стартапов.