Аграрии Чувашии получили более 760 млн рублей господдержки с начала года

ТАСС, 24 мая. Сельхозпроизводители в Чувашии получили господдержку в размере более 760 млн рублей по состоянию на конец мая. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе администрации главы региона.

"По данным на 24 мая, сельхозтоваропроизводители республики получили свыше 764,4 млн рублей средств государственной поддержки. Это 34% годового плана", - отмечается в сообщении.

Одной из самых востребованных мер господдержки в региона является возмещение затрат на приобретение техники. По этому направлению аграрии получили 289 млн рублей, это позволило возместить часть затрат на покупку 380 единиц техники, в том числе 133 тракторов и 23 зерноуборочных комбайнов.

Кроме того, более 115 млн рублей направлено на поддержку производства молока, свыше 87 млн рублей - на поддержку племенного животноводства, 75,5 млн рублей - на компенсацию приобретения элитных семян

С начала года Минсельхоз РФ одобрил чувашским аграриям 149 льготных кредитов на 1,4 млрд рублей.