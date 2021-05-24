Экологические проекты получили президентские гранты более чем на 800 млн руб. за три года

ТОРОВО /Вологодская область/, 24 мая. /ТАСС/. Фонд президентских грантов за три года поддержал экологические проекты на общую сумму более 800 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе молодежного форума "Экосистема".

"За последние три года через Фонд президентских грантов было профинансировано проектов в сфере экологии на 809 млн рублей", - сказал Новиков.

По его словам, эти деньги пошли на решение конкретных экологических проблем и реализацию различных инициатив. "Любовь к родине - это в том числе любовь к земле, на который вы живете, к окружающей среде", - подчеркнул Новиков.

Он уточнил, что в 2019 году на конкурс Фонда президентских грантов было представлено более 650 проектов, в 2020 году - более 740 инициатив, а в текущем - более 1,5 тыс. проектов.

Первый всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема" проходит под Череповцом с 23 по 27 мая. Организаторы мероприятия - Росмолодежь совместно с правительством Вологодской области.