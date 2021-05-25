Протокол в отношении Google за плохую фильтрацию запрещенного контента передали в суд

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор передал в суд протокол в отношении компании Google за повторное административное нарушение - недостаточную фильтрацию запрещенной в РФ информации. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.

"За неполную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенных в России интернет-ресурсов в отношении Google Роскомнадзор в течение 2018-2020 годов составил четыре протокола по статье. Сумма наложенных судом штрафов в общей сложности составила 5,7 млн руб. Компания Google данные штрафы оплатила, - сказали в пресс-службе. - В конце мая Роскомнадзором передано в суд еще одно дело за повторное невыполнение этой обязанности".

Штраф за повторное нарушение составляет от 1,5 до 5 млн рублей.

По данным ведомства, сервис в среднем не удаляет от 20% до 30% ссылок на запрещенный контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств.