ЦБ сообщил, что средства россиян на счетах в банках в апреле выросли на 942 млрд руб.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Банк России в апреле зафиксировал увеличение на 942 млрд руб. средств населения на счетах в кредитных организациях. Данный рост, по мнению регулятора, связан с нерабочими днями, когда население получило часть социальных выплат и зарплаты авансом, говорится в материалах Банка России.

"Средства населения выросли на значительные 942 млрд руб. (+2,9%) полностью за счет текущих счетов (+1 трлн 24 млрд руб., или 8,9%). Рост был обусловлен объявленными нерабочими днями между майскими праздниками, из-за которых часть социальных выплат (в том числе пенсий) и заработной платы за май была выплачена авансом в апреле", - указал регулятор.

Вместе с этим в ЦБ считают, что в мае с учетом сезонного роста потребительских расходов можно ожидать умеренный отток вкладов из банков.

В свою очередь средства юрлиц в апреле практически не изменились, сократившись на 21 млрд руб. (0,1%). При этом немного изменилась их валютная структура из за оттока рублевых средств и соответствующего прироста валютных, отметил ЦБ.