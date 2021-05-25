Первый еженедельный рейс из Петропавловска-Камчатского в село Манилы вылетит в июне

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 мая. /ТАСС/. Регулярный рейс запустят в июне из Петропавловска-Камчатского в удаленное село Манилы на севере полуострова, сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.

"Рейс уже внесен в график движения воздушных судов и будет выполнятся еженедельно, каждый вторник из Петропавловска-Камчатского и среду в обратном направлении. Предварительно, выполнение первого рейса запланировано на начало июня при условии удовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тиличики", - сказал Каюмов.

Министр уточнил, что на этом же рейсе можно долететь до сел Тиличики и Каменское. Раньше жителям региона приходилось добираться до них из Оссоры на вертолете.

В Манилах, Каменском и Тиличиках, расположенных на севере Камчатки, в общей сложности проживают около 2,2 тыс. человек. Чтобы добраться до населенных пунктов, люди иногда тратят несколько дней из-за сложной транспортной логистики.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил решить вопросы повышения транспортной доступности и развития малой авиации в регионах Дальнего Востока.