В Приамурье начали возводить путепровод в рамках строительства моста через реку Зея

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая. /ТАСС/. Строители автомобильного моста через реку Зея в Амурской области начали возведение путепровода. Работы ведутся в месте пересечения с федеральной трассой, сообщает в понедельник пресс-служба министерства транспорта региона.

"В рамках строительства нового Зейского моста начато возведение путепровода в месте пересечения с федеральной трассой. Строители приступили к забивке свай. Основой нового путепровода станут четыре монолитные железобетонные опоры, пролетное строение сборное железобетонное, общей длинной 81 м", - говорится в сообщении.

По информации руководителя проекта, руководителя компании "УСК МОСТ" Эдуарда Давыдова, для удобства жителей и гостей города на время строительства будет организована асфальтированная объездная дорога.

Новый автомобильный мост через Зею строится примерно в километре от существующего, который находится в аварийном состоянии. Деньги на его строительство выделены из федерального бюджета по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект мостового перехода предусматривает 26 опор и вантовую конструкцию. Его общая протяженность - 9 км, два из которых - мостовая часть, семь - подходы. На мосту будет организовано автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону.

Строительство моста началось в 2020 году, движение по нему планируют открыть в 2022 году.