Южнокорейская Hanwha Aerospace поставит детали для двигателей General Electric на $320 млн

СЕУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Южнокорейская компания Hanwha Aerospace выиграла тендер на поставку запчастей для самолетных двигателей на $320 млн для General Electric. Об этом говорится в распространенном во вторник в Сеуле сообщении.

В соответствии с четырехлетним контрактом Hanwha Aerospace будет поставлять 72 вида деталей для основной линейки двигателей GEnx, GE90 и LM2500, отмечается в пресс-релизе.

Компания является крупным поставщиком частей для авиационных двигателей. До настоящего времени она реализовала продукции на сумму около $23 млрд, сотрудничая с Pratt & Whitney и Rolls-Royce.