Розничные продажи на Хайнане в январе-апреле выросли на 58%

ХАЙКОУ /Китай/, 25 мая. /ТАСС/. Объем розничных продаж потребительских товаров в южной китайской провинции Хайнань за первые четыре месяца текущего года вырос на 57,9%, до 76,233 млрд юаней (порядка $11,8 млрд). Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его данным, самыми быстрыми темпами в январе-апреле росли продажи косметики (+225,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), драгоценных металлов и ювелирных изделий (+289,7%), коммуникационного оборудования (+189%).

Продажи автомобилей выросли за первые четыре месяца на 90,3%, причем объемы реализации автомобилей на новых источниках энергии увеличились на 166,6%.

Потребительский рынок КНР в последние годы демонстрирует плавное снижение темпов увеличения розничных продаж. В 2018 году они выросли на 9%, в 2019-м - на 8%, а в прошлом году из-за пандемии - всего на 3,9%. Согласно официальной статистике, за счет внутреннего потребления обеспечивается более половины экономического роста Китая.