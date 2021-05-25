РКН: техсредства противодействия в день блокируют более 421 млн попыток доступа к данным

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), установленные на сетях операторов связи в рамках закона об устойчивой работе Рунета, каждый день предотвращают более 421 млн попыток доступа к информации. Об этом руководитель Роскомнадзора Андрей Липов сообщил в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник на сайте издания.

"Ежедневно оборудование предотвращает свыше 421 млн попыток доступа. Сейчас речь идет о двенадцати категориях угроз, включая обход блокировок, DDoS-атаки и другие", - рассказал изданию глава Роскомнадзора, отвечая на вопрос о количестве отражаемых угроз ТСПУ.

Липов добавил, что это оборудование фильтрует 100% трафика у мобильных операторов, и 60% - на фиксированных операторах.

Глава ведомства уточнил, что существует необходимость иметь инструменты для принуждения сервисов как отечественных, так и зарубежных, для исполнения российского законодательства. Однако блокировки должны применяться в крайнем случае. "Наша задача не выключать. Наша задача - чтобы в этих сервисах соблюдалось российское законодательство. И, повторюсь, блокировка тут не выход, поэтому нам нужно было развивать другие инструменты, в том числе экономические, и найти технологию, которая бы позволила замедлить трафик", - добавил Липов.