Кабмин выделил более 1,8 млрд рублей на завершение строительства больниц в регионах

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 1,8 млрд рублей на завершение строительства больниц в ряде регионов, сообщила во вторник пресс-служба правительства.

"Федеральный центр поможет ускорить строительство новых медицинских учреждений в регионах России. На эти цели будет перераспределено свыше 1,8 млрд рублей, уже предусмотренных в трехлетнем бюджете. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Это позволит быстрее ввести в эксплуатацию объекты, строительство которых уже началось, в частности, детские и онкологические больницы в Калининградской, Самарской, Ульяновской, Ярославской, Смоленской и Пензенской областях, а также в Коми, Туве и Забайкальском крае. Всего в рамках нацпроекта "Здравоохранение" для 46 регионов на такие цели предусмотрено свыше 80 млрд рублей в течение трех лет.

Вопрос рассматривался на заседании правительства 20 мая, в ходе которого глава кабмина отметил важность подобной работы и подчеркнул, что в каждом регионе люди должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь.