"Белавиа" отменила рейсы в Лондон и Париж до 30 октября

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Национальная белорусская авиакомпания "Белавиа" во вторник приняла решение об отмене полетов в Париж и Лондон в период с 25 мая по 30 октября текущего года в связи с решением властей Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов компании в эти страны и из них.

"В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов "Белавиа" в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года, - говорится в сообщении авиаперевозчика. - Мы огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить. Приносим свои извинения пассажирам".

Ранее "Белавиа" отменила рейс Минск - Париж. Вылет самолета Embraer E-195 авиакомпании был запланирован на 08:25 (совпадает с мск), однако на табло Национального аэропорта сообщается, что он отменен.

Это первый рейс, который "Белавиа" должна была во вторник выполнить в европейском направлении. Франция приостановила разрешение на полеты "Белавиа" в своем воздушном пространстве после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, выполнявшим рейс из Афин в Вильнюс. В свою очередь, о приостановке полетов над Белоруссией объявила Air France.

Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.