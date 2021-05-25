{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Обновлено 

"Белавиа" отменила рейсы в Лондон и Париж до 30 октября

В авиакомпании сообщили, что это связано с решением властей Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов "Белавиа" в эти страны и из них

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Национальная белорусская авиакомпания "Белавиа" во вторник приняла решение об отмене полетов в Париж и Лондон в период с 25 мая по 30 октября текущего года в связи с решением властей Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов компании в эти страны и из них.

На эту тему
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов "Белавиа" в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года, - говорится в сообщении авиаперевозчика. - Мы огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить. Приносим свои извинения пассажирам".

Ранее "Белавиа" отменила рейс Минск - Париж. Вылет самолета Embraer E-195 авиакомпании был запланирован на 08:25 (совпадает с мск), однако на табло Национального аэропорта сообщается, что он отменен.

Это первый рейс, который "Белавиа" должна была во вторник выполнить в европейском направлении. Франция приостановила разрешение на полеты "Белавиа" в своем воздушном пространстве после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, выполнявшим рейс из Афин в Вильнюс. В свою очередь, о приостановке полетов над Белоруссией объявила Air France.

Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

Теги
БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Singapore Airlines изменила часть маршрутов рейсов
Читать полностью