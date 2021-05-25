В АСИ заявили, что около 40% руководящих постов в России занимают женщины

КЕМЕРОВО, 25 мая. /ТАСС/. Около 40% руководящих должностей в России занимают женщины. Об этом во вторник со ссылкой на данные американских исследований сообщила корпоративный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Елена Мякотникова в ходе выездной сессии Евразийского женского форума в Кемерове.

"Сегодня около 40% руководящих постов в нашей стране занимают женщины. Как правило, это работа в сфере розничной торговли, транспорта, производства, средств массовой информации", - сказала она.

При этом Мякотникова отметила, что, по данным Института экономики РАН, в среднем размер заработной платы у женщин на 27% ниже, чем у мужчин. За последние десять лет показатель снизился примерно на 5%, что свидетельствует о сокращении гендерного неравенства.

Выездная сессия Евразийского женского форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19" проходит в Кемерове 24-25 мая. Участниками форума стали гости практически всех регионов РФ, а также представители 15 стран. Участники из восьми государств приехали в Кузбасс лично, остальные подключатся к трансляции по видео-конференц-связи. На дискуссионных площадках и пленарных заседаниях будут подняты темы женского здоровья, диспансеризации, охраны труда, безопасности, экологии, волонтерства.