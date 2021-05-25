Спрос на деревянные дома в России в первом квартале вырос в 2,5 раза

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Спрос на производство и строительство деревянных домов в среднем по России в первом квартале 2021 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в условиях повышенного интереса к загородной недвижимости после самоизоляции, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Ассоциации деревянного домостроения.

"Согласно результатам опроса компаний-участников Ассоциации деревянного домостроения, количество продаж или заявок на производство и строительство домов из древесины в первом квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года увеличилось в среднем в 2,5 раза", - говорится в сообщении.

Почти половина опрошенных компаний (46%) отметили, что рост объемов продаж в годовом выражении составил 20-30%, такое же количество респондентов заявили о росте в 30-50%, у 8% компаний продажи выросли вдвое. Кроме того, у большинства производителей и строителей деревянных домов, согласно опросу, количество заявок в первом квартале 2021 года увеличилось минимум вдвое, а 23% опрошенных зафиксировали пятикратный рост. Еще у 23% компаний число заявок осталось на том же уровне, что говорит о росте конверсии заявок в заказы, отметили в пресс-службе.

Как пояснили в ассоциации, всплеск спроса начался еще в разгар карантина в прошлом году, и на данный момент отрабатываются оформленные еще тогда заказы. Дело в том, что предложение на рынке готового загородного жилья было выметено еще в 2020 году вплоть до неликвидных вариантов, поэтому пришло время строительства нового, считают в ассоциации.

Кроме того, население продолжает проявлять повышенный интерес к загородному строительству в связи с ограниченным отдыхом за рубежом и опасениями новых вспышек коронавируса. "Запланированные на поездки средства остались свободными и люди вкладывают их в ремонты, покупку загородных участков и строительство", - отметили в пресс-службе. Вместе с этим россиянам стали более доступны кредиты на индивидуальное жилищное строительство и даже ипотека, добавили в ассоциации.

Несмотря на резкий скачок цен на пиломатериалы, эксперты рынка прогнозируют, что продажи деревянных домов продолжат расти до конца текущего года. Так, более половины опрашиваемых считают, что объем производства и строительства деревянных домов вырастет на 20-30% по сравнению с результатами 2020 года. По мнению 23% экспертов, рост составит 10%, и 8% экспертов предполагают, что количество заказов по итогам года вырастет на 50%. Еще 15% членов Ассоциации деревянного домостроения рассчитывают сохранить объемы прошлого года.