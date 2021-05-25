"Русгидро" полностью переведет Владивостокскую ТЭЦ-2 на газ в 2025 году

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" намерена завершить перевод Владивостокской ТЭЦ-2 с угольного на газовое топливо в 2025 году, следует из пресс-релиза компании.

С 2011 года по 2013 год "Русгидро" уже перевела 10 из 14 котлоагрегатов станции на газ, еще один будет переведен до конца 2021 года, а последний - в 2025 году.

"Завершение газификации Владивостокской ТЭЦ-2 позволит повысить эффективность работы станции, снизить удельные расходы топлива на производство электроэнергии и тепла. Значительно сократятся затраты электроэнергии на собственные нужды станции за счет полного исключения из технологического процесса оборудования тракта топливоподачи и систем пылеприготовления котлоагрегатов. В перспективе также ожидается значительное сокращение затрат на ремонт оборудования", - отметили в компании.

"Русгидро" также планирует реализовать проект модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 в рамках государственной программы, в результате чего электрическая мощность возрастет до 574 МВт, а тепловая - до 1,12 тыс. Гкал ч.

"Русгидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты.