Энергетическая биржа Хайнаня оформила крупную сделку для серийной поставки нефтепродуктов

По данным издания, в торговой операции приняла участие китайская компания Newlink Group, купившая крупную партию топлива у неназванного нефтегазодобывающего предприятия.

"Перед нами появились новые благоприятные возможности в связи со всесторонним снятием ограничений на рынке нефтепродуктов Хайнаня, - рассказал представитель биржи. - Мы тесно взаимодействуем с предприятиями, вовлеченными в цепочки поставок энергоресурсов, и формируем механизмы закупок с учетом требований компаний-поставщиков и операторов заправочных станций".

Как он уточнил, руководство биржи прилагает активные усилия для расширения масштабов и увеличения направлений деятельности. "Мы намеренны задействовать все имеющиеся у нас преимущества", - добавил представитель.

Хайнаньская энергетическая биржа - одна из нескольких крупных площадок самой южной провинции КНР, занимающихся учетом заключаемых сделок и обеспечивающих взаиморасчеты в таких сферах, как энергетика, ценные бумаги, финансовые активы и интеллектуальная собственность. HIEE основана в июле 2019 года тремя китайскими компаниями - Yankuang Group, China Huaneng и Государственной инвестиционно-энергетической корпорацией, которые связаны с поставками сырья, электричества или энергоносителей. К апрелю на ней было зарегистрировано около 750 компаний и заключены сделки на 183,2 млрд юаней (около $28,5 млрд).