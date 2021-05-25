Марин Ле Пен призвала отменить санкции против России

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает необходимым отменить санкции против России. Такое заявление она сделала во вторник в эфире телеканала BFM.

"Никакого смысла сохранять санкции нет, они имеют обратный эффект, - считает она. - Их следует отменить, чтобы вернуться к нормальным отношениям с Россией".

По ее мнению, также необходимо скорректировать внешнюю политику республики. "Следует выйти из объединенного командования НАТО, - полагает Ле Пен. - Я также считаю, что необходимо сбалансировать наши отношения с Россией и США".

"Нам нужны суверенные отношения с великими державами", - подчеркнула она. По ее словам, в настоящее время Франция находится в конфликте с некоторыми странами. "Это происходит из-за нашей подчиненности дипломатии Европейского союза, - заметила Ле Пен. - Франция как великая страна должна иметь собственную дипломатию". "Ей надо найти свой голос в многополярном мире", - заключила политик.