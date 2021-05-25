Авиакомпания "Россия" с 12 июня начнет выполнять рейсы из Нижневартовска в Санкт-Петербург

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", с 12 июня запустит прямой рейс из Нижневартовска (второй по численности населения город Ханты-Мансийского автономного округа) в Санкт-Петербург. Он будет выполняться четыре раза в неделю, сообщается во вторник в официальном аккаунте в соцсети "ВКонтакте" администрации Нижневартовска.

В мае 2021 года авиакомпания Utair открыла первый прямой рейс из Нижневартовска в Санкт-Петербург при стоимости билетов от 6,8 тыс. рублей. Он выполняется по четвергам и воскресеньям примерно за четыре часа. До этого добраться из Нижневартовска в Санкт-Петербург можно только с пересадками.

"Авиакомпания "Россия" с 12 июня запускает прямой рейс в Санкт-Петербург. Полеты в Северную столицу из столицы Самотлора будут осуществляться по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам", - говорится в сообщении.

Время в пути составит около 3,5 часов. Рейс будет осуществляться на самолетах "Боинг 737-800". Стоимость билетов составит около 8,1 тыс. рублей.