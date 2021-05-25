Минтранс предложил IATA использовать приложение "Путешествую без COVID-19"

"Я думаю, что мир, наверное, еще не раз столкнется с подобными всплесками пандемии, тут очень важны цифровые решения IATA Travel Pass. Я знаю, что многие авиакомпании уже используют наше отечественное решение, разработанное в рамках ЕАЭС, это "Путешествую без COVID". Тут есть у нас представители IATA и я бы попросил,чтобы вы подумали над тем, чтобы интегрировать наше приложение, которое уже используется в ряде стран и пользоваться тем, что оно уже является легитимным для ряда стран членов СНГ", - сказал Богданов на конференции Digital Aviation & Travel компании ATO Events.

Приложение "Путешествую без COVID-19" создано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, чтобы позволить людям, не заразившимся коронавирусом, перемещаться между государствами ЕАЭС в период пандемии.

В свою очередь, IATA тестирует приложение IATA Travel Pass, позволяющее путешественникам получить необходимую информацию о требованиях, которые нужно выполнить при осуществлении поездки в ту или иную страну.