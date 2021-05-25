"Газпром нефть" запустит программу поддержки технологических стартапов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует запустить акселерационную программу для поддержки технологических стартапов и решений в области поиска и добычи углеводородов, индустрии 4.0, капитального строительства и альтернативной энергетики. Об этом сообщила компания.

"Стартапы получат экспертную помощь со стороны "Газпром нефти" и партнеров компании, а также приобретут знания и навыки для развития и тиражирования своих разработок на открытом рынке. Участники программы смогут провести пилотные испытания своих технологий на объектах дочерних предприятий "Газпром нефти" и встроить их в технологические и операционные процессы компании", - говорится в сообщении.

Прошедшие отбор проекты также смогут претендовать на финансирование, в том числе со стороны венчурного фонда "Новая индустрия" (совместный фонд "Газпром нефти", Газпромбанка, Российской венчурной компании и VEB Ventures).

"Мы стремимся аккумулировать наиболее перспективные идеи и ноу-хау, которые можно применять в нашей индустрии. Причем хотим использовать их не только самостоятельно, но и предлагать рынку, масштабировать - в интересах всей нефтегазовой отрасли", - сказал директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич, слова которого приводятся в сообщении.