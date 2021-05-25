ЧЕРЕПОВЕЦ, 25 мая. /ТАСС/. "Северсталь" пока не получила от ФАС документы по делу о монопольно высоких ценах на рынке плоского проката, готова предоставить любую необходимую информацию. Об этом сообщил ТАСС глава "Северстали" Александр Шевелев.

"Нет, не получили [документы от ФАС]. Разбирательство сейчас какое-то происходит, мы готовы, естественно, предоставлять любую необходимую для этого информацию. Пока мы не имеем каких-то документов", - сказал он.

При этом Шевелев отметил, что ситуация с ценами на металлопродукцию в России абсолютно рыночная, и компания рассчитывает, что "каких-то нерыночных способов ее решения применено и допущено не будет".