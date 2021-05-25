"Аэрофлот" получил первый самолет Airbus A320 neo

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" получила первый самолет Airbus A320 neo, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии. До конца года "Аэрофлот" планирует получить еще восемь самолетов этого типа.

Кроме "Аэрофлота", такие самолеты в России используют S7 и "Уральские авиалинии".

Узкофюзеляжный A320 neo сможет перевозить до 156 пассажиров: 12 в салоне бизнес-класса и еще 144 - в эконом.

"Кресла салона экономического класса оснащены удобной эргономичной спинкой, которая повторяет контуры тела. У регулируемого подголовника имеется функция дополнительной поддержки шеи. Пассажиры экономического класса могут подзаряжать в полете свои электронные устройства, также каждое кресло оснащено держателем для планшета. Кресла в классе Бизнес выполнены из премиальной жаккардовой ткани и оборудованы 13-дюймовыми HD-мониторами, персональными розетками и USB-портами. Также все пассажиры могут подключиться с личных гаджетов к беспроводной бортовой системе развлечений. Кроме того, на воздушном судне есть доступ к высокоскоростному Wi-Fi интернету", - отмечается в сообщении "Аэрофлота".

В марте прошлого года "Аэрофлот" начал получать широкофюзеляжные самолеты A350 (одна из новинок европейского авиапроизводителя).

Семейство самолетов А320 neo эксплуатируется авиакомпаниями с 2016 года. Семейство neo основано на моделях предыдущих поколений A319, A320, A321. Всего в мире используются более 1 500 таких самолетов. По сравнению с предыдущими моделями новые самолеты сокращают расход топлива на 20%.