Титов намерен покинуть пост бизнес-омбудсмена в 2022 году

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что намерен покинуть пост в июне 2022 года.

"Уполномоченный назначается президентом РФ сроком на пять лет, одно и то же лицо не может занимать пост более чем два срока подряд. Мои полномочия заканчиваются в 2022 году. Поэтому уже следующий бизнес-омбудсмен продолжит эту большую, крайне непростую и очень важную для всего предпринимательского сообщества работу", - сказал Титов во вторник на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Борис Титов был назначен на должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей указом президента России №879 от 22 июня 2012 года.

Конференция проходит 24-25 мая в Москве в 15-й раз. В ходе нее участники обсуждают новый закон о государственном и муниципальном контроле, затрагивают вопросы таможенного регулирования, обязательной маркировки товаров. В числе тем обсуждение основных положений предстоящего доклада бизнес-омбудсмена РФ главе государства.