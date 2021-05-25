"Автодор" повысит в июне скоростной режим на двух участках трассы М-11 "Нева"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "Автодор" планирует в июне повысить скоростной режим двух участках трассы М-11 "Нева" - с 59-го по 146-й км в Московской и Тверской областях и с 546-го по 680-й км в Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге, сообщает госкомпания "Автодор".

"Увеличить разрешенную скорость движения планируется на отрезках с 59-го по 146-й км в Московской и Тверской областях и с 546-го по 680-й км в Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Водители легковых авто смогут проехать в общей сложности 571 километр "Невы" со скоростью 130 км/ч (учитывая отрезки, где уже действует такой режим).

Как отмечают в госкомпании, повышение скоростного режима допустимо только на трассах первой технической категории с разделенными встречными потоками. М-11 полностью соответствует параметрам, на ней отсутствуют пешеходные переходы и пересечения с другими дорогами в одном уровне. Все участки с 59 км и до Санкт-Петербурга также оборудованы освещением, камерами видеонаблюдения, детекторами транспорта, системой обнаружения инцидентов и метеостанциями.

Общая протяженность трассы М-11 "Нева" составляет 669 км, путь по ней от Москвы до Санкт-Петербурга занимает не более пяти с половиной часов. На всем протяжении трасса принадлежит к высшей технической категории, не имеет перекрестков в одном уровне, светофоров и наземных пешеходных переходов. Максимальная разрешенная скорость - 110 км/ч, на нескольких участках можно ехать со скоростью до 130 км/ч. Стоимость проезда по всей М-11 составляет порядка 2 тыс. рублей для легковых автомобилей.