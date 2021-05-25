Малые предприятия составляют более половины участников эксперимента по маркировке пива

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Больше половины участников по маркировке пива, которая стартовала с 1 апреля 2021 года, составляют малые и микропредприятия. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Центра развития перспективны технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"Благодаря "Честному знаку" и контролирующие органы, и потребители могут идентифицировать каждую единицу продукции, а недобросовестный бизнес лишается возможности реализовывать продукцию через легальную розницу. Стоит отметить, что на данный момент из 99 участников эксперимента более 50% - малый бизнес. В пилотном проекте участвуют 39 микропредприятий и 12 малых", - цитирует пресс-служба руководителя управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Яна Витрова.

По его словам, на российский рынок регулярно попадает нелегальное пиво, пивные напитки и слабоалкогольная продукция, которая не имеет фиксации в ЕГАИС и документов, подтверждающих законность производства и оборота. В связи с этим компании поддерживают инициативу по проведению эксперимента пива, потому что для них это возможность получить честную конкуренцию и снизить долю контрафакта в сегменте.

"Первый этап эксперимента по внедрению маркировки на производстве мы завершили в конце апреля. Следующий шаг - работа с торговыми сетями, стартуем ориентировочно в сентябре-октябре. Система маркировки позволит сформировать честную конкурентную среду и обелить рынок, это определенно является преимуществом проекта", - цитирует пресс-служба слова генеральный директор костромского пивного производства "Пирна" Андрея Астапова.

В свою очередь в Башкирской ассоциации участников алкогольного рынка ЦРПТ заявили, что систему маркировки внедряют уже пять производителей региона. "Мы поддерживаем данную инициативу и активно участвуем в информационной кампании, чтобы производители могли лучше подготовиться к введению обязательной маркировки. Эксперимент позволяет определить техническое решение непосредственно для каждого предприятия, протестировать оборудование, опробовать технологии нанесения и сканирования кодов", - приводит пресс-служба заявление ассоциации.

Эксперимент по маркировке пива и напитков, изготавливаемых на его основе, завершится 31 августа 2022 года. В рамках пилота ЦРПТ выдает коды на безвозмездной основе. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. В рамках эксперимента планируется маркировать пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, и отдельные виды слабоалкогольных напитков. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил о том, что министерство не ожидает роста цен на пиво из-за начала эксперимента.