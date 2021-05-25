"Газпром нефть" зарегистрировала блокчейн-платформу автоматизации заправки самолетов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" зарегистрировала собственную блокчейн-платформу Smart Fuel в реестре российского программного обеспечения. Это первая в России система моментальной оплаты заправки самолетов "в крыло", сообщает компания. Партнерами проекта выступают ВТБ и Райффайзенбанк.

"Благодаря технологии блокчейн данные о сделках гарантированно сохраняются в системе и доступны всем участникам процесса. Информация из системы Smart Fuel интегрируется в электронное полетное задание авиакомпании и в цифровую систему учета авиатоплива на топливозаправщиках - это позволяет полностью автоматизировать процесс заправки и обмена данными", - отметили в "Газпром нефти".

Благодаря запуску блокчейн-платформы время взаиморасчета между топливным оператором и авиакомпанией сократилось с 4-5 дней до 15 секунд, уточнили в компании.

Платформа Smart Fuel прошла успешное тестирование в международном аэропорту Мурманска, было заправлено уже свыше 100 рейсов авиакомпании Smartavia. До конца 2021 года планируется расширение применения блокчейн-платформы Smart Fuel в других российских аэропортах, где действуют топливозаправочные комплексы "Газпром нефти".

"Цифровая система Smart Fuel максимально упрощает работу нашим партнерам и повышает финансовую безопасность взаиморасчетов. Наше решение позволяет учесть все потребности авиакомпаний, снизить импортозависимость от иностранных сервисов и имеет высокий потенциал к масштабированию для авиационной отрасли", - заметил генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров.

"Газпромнефть-Аэро" является одной из крупнейших в России компаний на авиатопливном рынке России по объему розничной реализации. Клиентами компании являются свыше 260 российских и иностранных авиаперевозчиков, среди которых "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7 Airlines, "Роял флайт", "Волга-Днепр" и другие.