Володин раскритиковал подход Минфина к поддержке регионов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минфин должен отвечать за то, что количество регионов-доноров не растет, министерству необходимо скорректировать концепцию поддержки бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Еще раз хочу достучаться до вас - вы возьмите и выделите тех, кто имеет расчетную бюджетную обеспеченность выше единицы, создайте для них условия для дальнейшей работы, чтобы они и дальше наращивали свой потенциал", - обратился он к замглаве Минфина Алексею Лаврову. По мнению Володина, в регионах, "где расчетная обеспеченность меньше единицы", нужны "другие программы и другая поддержка". "А вы что делаете? Вы постоянно манипулируете ими [регионами]: одним дадите [поддержку], другим не дадите. И так постоянно".

По мнению Володина, вследствие неэффективной политики Минфина по поддержке субъектов РФ "количество регионов-доноров не растет". "А кто за это должен отвечать? Минфин. Поэтому вы возьмите и предложите концепцию поддержки тех, у кого есть возможность [для развития], а другим дайте сейчас, на начальном этапе помощь, а потом с них спрашивайте. А так получается, что у нас у одних нет, на что купить моющие средства ни в садиках, ни в школах, а у других другая проблема - развитие. И нельзя брать эти проблемы и смешивать в одну", - призвал председатель нижней палаты.

Володин также раскритиковал Минфин за неточный прогноз по доходам регионов за 2020 год. Замминистра в свою очередь подтвердил отклонение реальных показателей от прогнозов, признав ответственность кабмина за их качество. "А кто отвечать за это будет? Почему вы вздыхаете? Задумайтесь. Вы взяли, проанализировали ситуацию, оказалось все не так. Там, где была оказана помощь, доходы выравнялись и появился профицит. Там, где эта помощь была не оказана, появился дефицит", - отреагировал председатель нижней палаты. Он призвал найти ответственного за ошибочное прогнозирование. "А чья формула была? Кто ошибся? Многие регионы из-за этого пострадали. Им теперь предстоит выделять денежные средства", - заключил Володин.

Прозрачность расчетов

Володин считает необходимым сделать открытой и прозрачной процедуру оценки бюджетной обеспеченности регионов, на основании которой принимаются решения о финансовой помощи субъектам федерации в рамках предоставления бюджетных кредитов, и внести соответствующие поправки в законодательство. Об этом он заявил в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта о предоставлении регионам бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты.

"Если вы не возражаете, давайте мы ко второму чтению ряд поправок внесем, цель которых будет - большая открытость процедуры, связанной с выработкой формул, методик, и, конечно, нам важно, чтобы до распределения средств эти методики, формулы обсуждались парламентом, депутатами профильных комитетов, трехсторонней комиссией, Советом Федерации", - отметил Володин.

Как пояснил в рамках обсуждения законопроекта замглавы Минфина Алексей Лавров, расчеты прошлого года о необходимых объемах помощи регионам строились на прогнозах, которые в итоге не оправдались. "Ситуация отклонилась от этих прогнозов, как это, к сожалению, бывает", - сказал Лавров.

Володин в свою очередь подчеркнул, что межбюджетную политику следует строить исходя из расчетно-бюджетной обеспеченности, "поддерживая тех, у кого расчетно-бюджетная обеспеченность меньше и причем поддерживая по всем направлениям". "Вот вы дальше нам внесете предложения по изъятию части акцизов. Говоря о том, что потом вы их будете перераспределять в регионах-реципиентах, расчетно-бюджетная обеспеченность меньше единицы, эти деньги уже заложены, рассчитаны на следующий год на дорожные работы. У них их не будет, а вы скажете - а мы их вернем. Но только под те объекты, которые посчитаем нужными, и не вернете в полном объеме. А регионы, у кого бюджет - донор, понятно, что они потеряют, но у них средства будут для того, чтобы выполнить свою программу", - пояснил спикер Госдумы.

"Все то, что вы говорите - это опять уходит в формулу и уходит в оговорку предоставить право правительству. А где Государственная Дума? А где Совет Федерации? А где трехсторонняя комиссия? <...> Вот как раз речь идет о том, чтобы вы не сталкивали одних с другими. Вы возьмите, еще раз хочу достучаться до вас, вы возьмите и выделите тех, кто имеет расчетную бюджетную обеспеченность выше единицы, создайте для них условия для дальнейшей работы. Чтобы они и дальше наращивали свой потенциал. А там, где расчетная обеспеченность меньше, в их отношении - другие программы. И другая поддержка", - заявил Володин.