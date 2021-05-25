СМИ: Украина возобновила закупки дизельного топлива в России

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Украина через фирму Socar New Enegry, которая входит в группу азербайджанских госкомпаний Socar, возобновила закупки дизельного топлива у российской компании "Роснефть". Об этом во вторник сообщает информационный ресурс Enkorr, который специализируется на рынке нефтепродуктов.

"2 тыс. тонн дизтоплива уже были импортированы на Украину для одной из сети АЗС", - сказано в сообщении.

При этом ресурс не сообщает о дате начала поставок российского дизтоплива. По информации Enkorr, квота нового оператора на май составляет более 100 тыс. тонн дизтоплива и 12 тыс. тонн сжиженного газа.

Socar New Enegry в качестве посредника между "Роснефтью" и Украиной заменила компанию Proton Energy Group S.A, которую связывают с главой политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Ранее ресурс Enkorr сообщал, что Socar стала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" на Украине и подписала с российской стороной соответствующий контракт. По данным профильного ресурса, курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис Socar Trading. Между тем не исключена и роль украинского офиса компании в распределении и продаже объемов.

По данным издания, под "давлением украинских силовиков" швейцарский трейдер Proton Energy Group S. A. принял ранее решение прекратить поставки нефтепродуктов на украинский рынок с 1 апреля 2021 года. В 2020 году трейдер отправил на Украину 1,74 млн тонн дизтоплива (23,4% рынка) и 443 тыс. тонн (22,3%) сжиженного газа.