Lufthansa объявила о сокращении числа рейсов в Минск

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Lufthansa отменяет рейсы в Минск и из него по средам и четвергам. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По его данным, авиаперевозчик рассмотрит вопрос выполнения других рейсов в столицу Белоруссии после консультаций с властями.

Lufthansa в понедельник объявила о приостановке полетов своих судов в воздушном пространстве Белоруссии.

Ситуация вокруг полетов в и через Белоруссию обострилась на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске в минувшее воскресенье. Следовавший по маршруту Афины - Вильнюс самолет в тот день приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.