Курортный сбор в Калининградской области не превысит 100 рублей в сутки

КАЛИНИНГРАД, 25 мая. /ТАСС/. Курортный сбор в муниципалитетах Калининградской области будет внедрен не ранее 2022 года и не превысит 100 рублей в сутки с человека. Об этом сообщил журналистам во вторник министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

"Сейчас мы прорабатываем суммы этого курортного сбора, потому что по федеральному закону максимальная сумма может быть 100 рублей за сутки. <...> Пока базовый сценарий - сумма до 100 рублей, которую максимально мы можем брать и, начиная со вторых суток. <...> Он [курортный сбор] будет введен с начала следующего года", - сказал Ермак.

Предложения по курортному сбору, суммах, льготах при его взимании, будут проработаны в течение ближайших двух месяцев. Он не будет распространяться на жителей региона, а также спортсменов, артистов, приезжающих в область на гастроли, и еще ряд категорий гостей области, в том числе участников Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалидов, малоимущих семей, студентов. При этом сбор будет вводиться по предложениям муниципалитетов не только в приморских городах, но и на востоке области, где отмечается рост туристического потока. Это даст поселениям возможность получения дополнительного дохода, отметил Ермак.

О планах введения платы для туристов за пользование туристской инфраструктурой в ряде муниципалитетов области 19 мая сообщил губернатор региона Антон Алиханов в ходе обращения с посланием и отчетом о проделанной работе к депутатам областной думы. Средства будут направляться на развитие курортной инфраструктуры, обустройство территорий для массового отдыха граждан: парков, набережных, скверов, пляжей. Взимать курортный сбор будут коллективные средства размещения и санаторно-курортные организации. Средства будут поступать в бюджет Калининградской области с последующим перечислением в муниципальные бюджеты.

Туристическая отрасль формирует порядка 2% валового регионального продукта в области - 9 млрд рублей. Доходы от отрасли растут на 10% в год. В текущем году ожидается, что траты туристов в регионе достигнут 4,5 млрд рублей. Турпоток, по прогнозам, достигнет уровня 2019 года - 1,7 млн туристов, с возможным ростом до 1,8 млн и даже 2 млн человек.