Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,62-0,66%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник демонстрировал рост на фоне улучшения внешних настроений, поддержки со стороны ценовой конъюнктуры в сырьевых активах и позитивных геополитических сигналов. Так, по итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,66%, до 3 686,76 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,62%, до 1 580,69 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:58 мск сохранял уровни предыдущего дня - в районе 73,5 руб., евро вырос на 0,16%, до 89,92 руб.

"Общерыночный оптимизм подрос в свете новых комментариев представителей ФРС, предпринявших очередную попытку успокоить инвесторов, опасающихся сворачивания сверхмягкой денежно-кредитной политики ранее базовых ожиданий. Кривая доходности 10-летних гособлигаций США на этом фоне опустилась ниже 1,6%", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Цены на нефть между тем пытаются закрепиться вблизи $68. "Котировки "черного золота" поддерживают угроза урагана в нефтеносном регионе Мексиканского залива, позитивные прогнозы Goldman Sachs, снижение уверенности в скором успехе переговоров США и Ирана по ядерной сделке, а также слабость доллара к основным валютам. Индекс DXY формируется ниже 90 пунктов", - также рассказал эксперт.

В геополитическом разрезе главной новостью стало сообщение на сайте Кремля о дате и месте саммита президентов РФ и США - встреча состоится 16 июня в Женеве. При этом ситуация в Белоруссии является умеренно негативным фактором для рублевых активов, добавил Бахтин.

Рынок акций

В бумагах "Сбербанка" (+2%) продолжается восстановление после майского закрытия реестра для получения дивидендов. "Акции восстанавливаются к 305,10 руб., но для стабильного роста необходимо закрепиться выше 306,70 руб. Долгосрочная перспектива в бумагах "Сбера" вполне положительна, цель на конец года может находиться в области 360-370 руб.", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Акции "Лукойла" также находятся в лидерах роста на российском рынке в преддверии публикации завтра отчетности за первый квартал 2021 года. "Рынок ожидает сильных результатов компании и рост выручки на 18% год к году на фоне увеличения цен на нефть марки Urals на 35% и роста покупок сырой нефти на 30% в первом квартале", - пояснил главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Под давлением торгуются акции "Системы" (-2,82%), "Мечела" (-0,97%), "Норникеля" (-0,8%). "В бумагах последнего распродажа началась еще до закрытия реестра под дивиденды - последний день с дивидендами акция торгуется 28 мая, после этого не исключено заметное понижение котировок на 3-5%. Против акций "Норникеля" сейчас играет общий фон на рынке металлов и штраф от Ростехнадзора на 1,6 млн руб.", - также пояснила Бодрова.

Прогноз на 26 мая

В середине недели умеренное восходящее движение на рынках может продолжиться. В среду может быть опубликован доклад Всемирного банка по экономике России. Из важной экономической статистики отметим данные EIA по недельным изменениям запасов нефти и нефтепродуктов в США, они дополнят информацию, которую сегодня поздним вечером по Москве опубликует API.

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи в среду будет формироваться в пределах 3 630-3 730 пунктов, курс рубля к доллару - 73,3-74,3 руб. Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 660-3 710 пунктов, а также 73,35-73,65 руб. и 89,80-90,20 руб. соответственно.