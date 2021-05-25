Власти Вологды выделят дополнительно 80 млн рублей на благоустройство города

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Власти Вологды в 2021 году начнут благоустраивать одну из крупнейших зеленых зон города - Осановскую рощу, а также Рождественский парк в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", дополнительно выделив из муниципального бюджета около 80 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС мэр Сергей Воропанов на XII Международном форуме "Экология".

"В этом году у нас по программе "Комфортная городская среда" два пространства, первое пространство - это Осановская роща. <…> Второй проект - это Рождественский сквер. <…> Мы муниципальным бюджетом дополнительно выделяем <…> на Осановскую рощу и Рождественский сквер порядка 80 млн рублей", - сказал он.

По словам мэра, в этом году в городе также планируется благоустроить 43 двора. Выбор объектов осуществляется путем голосования, в котором участвуют местные жители. "Мы выставляем на голосование огромное количество общественного пространства и то пространство, которое набирает наибольшее число голосов, то мы и запускаем в первую очередь в работу", - пояснил он.

Рождественский парк займет более 13 тыс. кв. м в строящемся микрорайоне Охмыльцево, в нем появятся широкие прогулочные дорожки, велодорожка, детская площадка с безопасным резиновым покрытием. Запланировано создать несколько зон для отдыха, установить парковые светильники, высадить более 200 деревьев.

Осановская роща была создана в усадьбе "Осаново" XVIII века. В 1963 году роща была признана памятником паркового искусства с культурно-эстетическим и оздоровительным значением. Местные жители ждут создания входной группы со ступенями, пандусом и площадку для празднования Нового года и Рождества, в центре которой планируется высадить четырехметровую ель. В перспективе люди надеются, что удастся расчистить русло речки Чутки и восстановить пруд в центре рощи, который был излюбленным местом отдыха.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из федеральных проектов "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.