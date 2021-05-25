Группа Enel намерена построить в Ростовской области еще один ветропарк

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. /ТАСС/. Представители энергетической группы Enel обратились к властям Ростовской области с просьбой рассмотреть возможность строительства в регионе еще одной ветроэлектростанции (ВЭС), помимо Азовского ветропарка, который будет введен в эксплуатацию в текущем году. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.

"Сегодня итальянцы (представители группы Enel - прим. ТАСС) высказали просьбу рассмотреть возможность строительства еще одного ветропарка", - сказал Голубев. Он добавил, что в ближайшее время инвестор завершит реализацию проекта по строительству Азовской ВЭС.

В феврале агентство инвестиционного развития Ростовской области сообщало, что на площадке Азовской ВЭС завершен монтаж всех 26 ветроустановок. Инвестиции в проект составили около 132 млн евро.

Ранее "Совет рынка" предоставил "Энел России" отсрочку штрафов из-за переноса ввода Азовской ВЭС на четыре месяца, в течение которой компания должна подписать с покупателями мощности соглашение, в котором будет признан факт наступления обстоятельств непреодолимой силы. По оценке "Энел Россия", ежемесячный штраф за несвоевременный ввод Азовской ВЭС для компании составил бы 30 млн рублей, по Кольской ВЭС - 60-65 млн рублей.

Производственными филиалами "Энел Россия" являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность общества составляет 5,6 тыс. МВт по выработке электроэнергии и 2 тыс. Гкал/ч - по выработке тепла. Помимо этого, компания реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт).

О ветроэнергетике в регионе

В 2020 году Ростовская область вышла на первое место по установленной мощности ветрогенерации среди регионов РФ. Введены в эксплуатацию первые ветропарки на территории Красносулинского и Каменского районов суммарной мощностью 350 МВт. До 2024 года в регионе будут построены ВЭС суммарной мощностью более 700 МВт. Инвестиции в отрасль составят более 70 млрд рублей. Региональные власти рассчитывают, что к 2022 году около 20% всей потребляемой в Ростовской области электроэнергии будет получено от возобновляемых источников.