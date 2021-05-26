РЖД планируют к 2024 году выйти на трехминутный интервал движения поездов по МЦК

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. РЖД планируют к 2024 году перейти на трехминутный интервал движения поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК), сообщил журналистам гендиректор компании Олег Белозеров.

"На сегодняшний момент у нас на МЦК поезда двигаются с интервалом четыре минуты. Мы обсуждаем вопрос по переходу на трехминутное движение. Это абсолютно другой процесс технически", - сказал он.

Белозеров отметил, что переход на трехминутный интервал возможен лишь при условии автоматизированного движения поездов.

"Мы сейчас рассчитываем, что к 2024 году можно было бы постараться это сделать. Мы свою часть, наверное, сейчас пройдем, и будем с Москвой говорить", - уточнил Белозеров. По его словам, потребуются дополнительные затраты, и РЖД намерены рассчитать финансовую модель проекта.

Беспилотные "Ласточки"

Использование технологии автоматического управления электропоездами необходимо для сокращения интервала движения на МЦК с нынешних четырех минут, ранее сообщили РЖД.

Сегодня один из электропоездов "Ласточка" уже оборудован в соответствии с третьим уровнем автоматизации (GoA3), включающим автоматическое управление движением и остановкой, но требующим участия человека в закрытии и открытии дверей и управлении при нештатных ситуациях. В беспилотном режиме электропоезд способен следовать по энергооптимальному графику, а при обнаружении препятствия - автоматически отрабатывать алгоритмы торможения и остановки.

РЖД впервые продемонстрировали беспилотный скоростной электропоезд "Ласточка" в движении на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке в августе 2019 года.