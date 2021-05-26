ЦБ подал заявление о признании банкротом лишенного лицензии Проинвестбанка

ПЕРМЬ, 26 мая. /ТАСС/. Центральный банк РФ подал исковое заявление о признании банкротом Проинвестбанка, следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление в Арбитражный суд Пермского края было подано 25 мая, каких-либо подробностей дела в картотеке не указано.

Банк России приказом от 23 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у пермского Профессионального инвестиционного банка (Проинвестбанк). По величине активов кредитная организация, по данным на 1 апреля, занимала 315-е место в банковской системе РФ.

Банк ВТБ, выступающий в качестве банка-агента и действующий от имени Агентства по страхованию вкладов, заявил о намерениях выплатить страховое возмещение вкладчикам. Ожидается, что общий объем возмещения составит 788 млн рублей.