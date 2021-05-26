FT: в Британии хотят запретить листинг фирм на бирже в случае угрозы нацбезопасности

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено расширить свои полномочия относительно регулирования работы Лондонской фондовой биржи (LSE) и запретить на ней листинг компаний, деятельность которых может представлять угрозу национальной безопасности. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times со ссылкой на представителей Минфина.

По ее информации, министр финансов Риши Сунак в целях борьбы с "грязными деньгами" на британских финансовых рынках хочет получить полномочия, которые позволят не допускать к листингу ряд компаний по соображениям безопасности. Отмечается, что консультации по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами начнутся в ближайшие недели.

В настоящее время решение о листинге компаний принимает специальное подразделение в составе независимого от правительства Управления по финансовому регулированию и надзору. Как указала газета, по мнению Сунака, Совет национальной безопасности Великобритании, куда входят члены кабмина и представители силовых структур, должен также рассматривать вопросы допуска ряда фирм на LSE.

Financial Times полагает, что подобное предложение со стороны британского Минфина обусловлено недовольством многих парламентариев тем, что нынешние правила позволяют осуществлять листинг на лондонской бирже компаниям даже тех бизнесменов, которые заработали свое состояние на сомнительных сделках. "Репутация Великобритании как страны с прозрачным и ясным рынком делает страну привлекательным глобальным финансовым центром. Мы планируем укрепить данный имидж, расширив полномочия для блокирования листинга, который представляет угрозу национальной безопасности", - приводит издание заявление Минфина.

Газета подчеркивает, что британские власти всерьез озаботились действующими правилами работы LSE после того, как в ноябре 2017 года на биржу вышла компания EN+ российского бизнесмена Олега Дерипаски. В то же время, согласно Financial Times, деловые круги в Соединенном Королевстве предупредили, что в результате запрета на листинг компаний Лондон может перестать считаться привлекательным направлением для бизнеса.