Опрос: блогеры, коучи и художники оказались самыми счастливыми предпринимателями в России

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Средний показатель уровня счастья предпринимателей в России составляет 46,13 балла из 100, самыми счастливыми ощущают себя представители креативной индустрии - блогеры, коучи и художники. Об этом свидетельствует опрос "СберЗдоровья" и "ЮKassa" (входят в экосистему "Сбера"), проведенный ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.

Психологическое исследование уровня счастья российских бизнесменов проходило по оксфордскому опроснику Oxford Happiness Inventory в мае 2021 года среди 200 представителей бизнеса.

"Средний показатель уровня счастья бизнесменов - 46,13 балла из 100. При этом среди владельцев бизнеса больше счастливых женщин, чем мужчин - 66 баллов против 52,9. Сотрудники, работающие по найму, счастливее своих руководителей: среди опрошенных в этом сегменте совсем недовольны жизнью всего 6,5%. Самыми удовлетворенными оказались представители креативной индустрии бизнеса - блогеры, коучи, художники, их 84%. А самый низкий индекс счастья у IT-специалистов - 45 баллов", - отмечается в материалах исследования, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Большинство респондентов смотрят в будущее с оптимизмом и хорошо управляют своим временем - таких 82%. Поэтому 51% бизнесменов признаются, что многое из запланированного в жизни уже удалось реализовать, говорится в материалах.

"В бизнес-рутине наши респонденты не забывают о личных делах и находят время на себя: 88% предпринимателей довольны своей внешностью, а 93% умеют видеть много интересного и забавного вокруг себя. Примечательно, что им удается сохранять оптимистичный настрой, при том что 41% бизнесвумен пожаловались на качество сна, а 58% - на упадок сил. Мужчины не высыпаются значительно меньше женщин - недостаток сна отметили всего 16%", - отмечается в исследовании.

Среди предпринимателей с ежемесячным доходом до 100 тыс. рублей 57,4% удовлетворены жизнью. С доходом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей жизнь устраивает почти 72% респондентов, а при доходе от 301 тыс. до 500 тыс. рублей - 87% опрошенных. При доходе от 500 тыс. рублей недовольных бизнесменов нет, а вот среди предпринимателей, зарабатывающих более миллиона рублей, полностью довольны жизнью всего 33% опрошенных.

Возраст и амбиции

Самый высокий индекс счастья у предпринимателей возрастной категории от 50 до 59 лет - 52,3 балла из 100. К тому же 88% бизнесменов из категории считают, что контролируют свою жизнь и что "она к ним щедра или, как минимум, справедливо награждает их за дела", говорится в исследовании.

При этом легче принимают решения и быстрее берутся за дело предприниматели 40-49 лет - 90% опрошенных. Однако 30% респондентов в этой возрастной группе достаточно устают и по утрам чувствуют себя совершенно без сил.

Оптимистичнее других настроены бизнесмены 30-39 лет: они чаще всех смеются - 90% опрошенных, больше довольны своей внешностью и самочувствием - 93% и 85% соответственно, контролируют свою жизнь - 92%.

Предприниматели от 18 до 29 лет настроены более скептично: 41% недоволен качеством сна, 34% тяжело взяться за дело, 31% не видит в будущем ничего хорошего, а 7% всегда в плохом настроении.