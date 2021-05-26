ФАС планирует ввести эталонные тарифы на тепло с 1 июля

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует ввести эталонные тарифы на теплоснабжение с 1 июля 2022 года в нескольких регионах России. Соответствующий проект постановления правительства ведомство может опубликовать уже в июне текущего года, сообщил " Известиям " замглавы антимонопольной службы Виталий Королев.

В ведомстве считают, что мера позволит избежать роста платежей за теплоснабжение за счет сокращения расходов ресурсоснабжающими компаниями (РСО) на ремонтные работы, топливо, транспорт.

"Эталоны на сбыт тепловой энергии будут формироваться исходя из постоянных затрат РСО, которые должна будет определить ФАС, и количества точек поставок теплоэнергии потребителям", - сказал Королев.

Газета отмечает, что некоторые ресурсоснабжающие компании из разных регионов готовы принять участие в пилотах.