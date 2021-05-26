Международный экспортный форум открылся во Владивостоке в День предпринимателя

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Международный форум "Экспортный потенциал Приморья" открылся во Владивостоке в День предпринимателя. Как заявил директор регионального центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров, предприятия Приморского края конкурируют с иностранными компаниями на мировых рынках на равных условиях.

"В 2020 году, когда свои правила начала диктовать пандемия, экспортерам и предприятиям пришлось искать новые формы работы и пути выхода на внешние рынки, активнее использовать международные электронные торговые площадки и онлайн-формат участия в выставках и переговорах. В Приморском крае производятся товары, которые конкурируют на мировых рынках. Некоторые из них не имеют аналогов. Задача сегодняшнего форума обсудить актуальные вопросы, связанные с логистикой экспортных операций, развитием промышленного и агроэкспорта", - сказал Никифоров.

В качестве примеров успешных региональных проектов он назвал компанию "Телематик Солюшнс", которая занимается разработкой и производством наукоемких продуктов, например, датчиков давления шин, и "ГеймФорест" - крупнейшего приморского разработчика видеоигр и приложений. Эта компания за 15 лет нашла крупных заказчиков за океаном и создала игру для Disney по мотивам фильма "История игрушек".

По словам президента союза "Приморская торгово-промышленная палата" Бориса Ступницкого, 2020 год показал, что ограниченное число внешнеэкономических торговых партнеров - а для Приморья это в основном КНР, Республика Корея и Япония - ставит экспорт региона в серьезную зависимость от них.

"Нам необходимо расширять экспорт из Приморского края, увеличивать число внешнеторговых партнеров, в том числе за счет стран, с которыми у нас выстроены конструктивные политические отношения <…> В ходе форума предлагается сделать акцент на приоритетах внешнеэкономической стратегии Приморского края и посмотреть на те задачи, которые нам приходится решать совместно - как органам исполнительной власти, так и субъектам предпринимательской деятельности", - сказал Ступницкий.

Третий экспортный форум проходит в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке правительства Приморского края, Приморской торгово-промышленной палаты и бизнес-объединений. Это региональная площадка, на которой экспортеры, промышленники, товаропроизводители представители государственных органов и общественных организаций региона могут обсудить будущее и перспективы развития экспортной деятельности в новых реалиях. Участниками форума стали более 300 бизнесменов, индивидуальных предпринимателей и компаний. Мероприятие завершится вечером по местному времени.